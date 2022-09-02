بلومبيرغ: قرار روسيا وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 يمثل تصعيدا كبيرا في أزمة الطاقة بأوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2022 - 21:46

بلومبيرغ: قرار روسيا وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 يمثل تصعيدا كبيرا في أزمة الطاقة بأوروبا

منذ 1 ساعة 2 September، 2022
أخبار موقع المنار

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