قتلى وجرحى جراء انفجار في مسجد بمدينة هرات شمالي أفغانستان

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا هائلا هز أحد أكبر المساجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل إمامه وإصابة العديد من الضحايا الآخرين.

وقالت “تولو نيوز” إن الانفجار وقع في مسجد كازارجاه قبيل صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل الإمام مجيب الرحمن الأنصاري.

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء متناثرة في محيط المسجد.

وكان الأنصاري رجل الدين المؤثر والمؤيد لطالبان، معروفا بخطبه النارية.

وفي تموز/يوليو، خلال تجمع ديني في كابول، دعا إلى قطع رؤوس أولئك الذين يرتكبون “أصغر عمل ضد حكومتنا الإسلامية”.

المصدر: وكالات