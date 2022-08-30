النائب موسى: لالتزام نهج الامام الصدر ومبادئه

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في بيان عشية الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الى “استلهام المواقف والقيم الوطنية والدينية السمحاء التي مثلها الامام المغيب، والتي لا تزال شرعة نهتدي بها في المحافظة على هذا الوطن وعيش أبنائه، والدفاع عن أرضه وحمايته من العدو الاسرائيلي، وبناء الدولة العادلة التي توفر الانماء والعيش الكريم لجميع مواطنيها”.

وطالب موسى “بكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة النكراء والعودة الى التزام نهج الامام الصدر ومبادئه التي جسدها إلى جانبه المثلثا الرحمة المطرانان غريغوار حداد وسليم غزال ونخبة من الشخصيات الوطنية، والتي يحمل مشغل امانتها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام