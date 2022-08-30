فضل الله مستهلا جلسة اللجان: إذا وافق النواب على اقتراح كتلتنا سيكون ذلك ملزما للحكومة حتى أثناء وضع خطة التعافي

استهل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله جلسة اللجان النيابية المشتركة بالحديث بالنظام، قائلا: “بما أننا نسمع دائما مواقف تبدي الحرص على أموال المودعين، وعادة يترجم النائب موقفه من خلال التشريع خصوصا إذا كان ممكنا، وهذا الأمر متوافر اليوم بين أيدي النواب من خلال الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة الذي ينص على حماية أموال المودعين في المصارف وصونها في أي خطة تعافي للحكومة أو في أي تشريع له علاقة بالمصارف، وهذا الإقتراح سيفرض على الحكومة حماية أموال المودعين، ويلزم المصارف إعادتها. هذا الاقتراح إذا وافق النواب معنا على إقراره، سيكون ذلك ملزما للحكومة حتى أثناء وضع خطة التعافي أو في إتفاق تبرمه مع أي جهة داخلية أو خارجية بألا تمس أموال المودعين. لماذا لا نقر هذا النص الملزم قبل مناقشة أي أمر آخر له؟”.

وختم: “بناء عليه، أدعو الزملاء النواب الحاضرين إلى البدء فورا بإقرار اقتراحنا الذي يؤمن الحماية لأموال المودعين، وبذلك تتم ترجمة المواقف في الإعلام إلى تشريع في هذا المجلس، وبعد إقراره نناقش بقية الأمور الأخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام