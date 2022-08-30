السيد الصدر يدعو مؤيديه للانسحاب من الشارع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 14:10

السيد الصدر يدعو مؤيديه للانسحاب من الشارع

منذ 49 mins 30 August، 2022
العراق - عربي وإقليمي

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مؤيديه للانسحاب من الشارع، وامهل في مؤتمر صحفي انصاره “ستين دقيقة للانسحاب من الشارع وحتى من الاعتصام أمام البرلمان”. وقال السيد الصدر: أعتذر من الشعب العراقي المتضرر الوحيد مما جرى والقاتل والمقتول في النار . اضاف: أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي لا علاقة له بما يحصل.

وقال : اعتزالي عن السياسة اعتزال شرعي بناء على موقف المرجع الديني مشيراً إلى أن “العراق بات الآن أسيراً للفساد والعنف”.

وفي السياق، ذكر مراسل المنار أن “أنصار التيار الصدري بدأوا الانسحاب من المنطقة الخضراء بعد كلمة السيد مقتدى الصدر”.

المصدر: موقع المنار

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