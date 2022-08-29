الفياض: الأحداث التي تجري في العراق لا تعبر عن مندرج وطني وسياسي

دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إلى عدم القفز فوق العملية الديمقراطية في البلاد. وفي مؤتمر صحافي له مساء اليوم الاثنين، عبّر الفياض عن أسفه للأحداث التي تجري في البلاد، معتبراً أنها لا تعبر عن مندرج وطني وسياسي.

وعاهد الفياض الشعب العراقي على حماية العملية السياسية وحفظها من خلال المؤسسات الدستورية. واكد الفياض أن الهيئة عينها على أمن المواطن واستقراره وراحته وحفظ النظام السياسي، وعينها الأخرى على محاربة الإرهاب لكي لا ينمو ويتطور.

وأعلن ان قوات الحشد وجهت اليوم الاثنين ضربة قوية لمجموعة من إرهابيي “داعش” في الموصل.

المصدر: مواقع