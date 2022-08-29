تقرير مصور | المصرف المركزي ماض في سياسةِ القضم التدريجي لدعم البنزين

قلَّصَ مصرفُ لبنانَ نسبةَ الدعمِ على البنزين، في اشارةٍ الى انه ماضٍ نحوَ رفعٍ كليٍّ للدعم. فبعد أن كانت الية التسعير، الاسبوع الفائت 55% على منصة صيرفة و 45% على سعر دولار السوق السوداء، اصبحت على الشكل التالي:

40 % فقط على سعر دولار منصة صيرفة البالغ حاليا 27200 ليرة

60% على أساس دولار السوق السوداء الذي يتحرك ضمن معدل 32000 ليرة.

ولكن قبل هذا التوجه من المركزي، انتشر جدول تركيب أسعار على الصيغة السابقة وهو على الشكل التالي، قبل ان تعاود المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة تعميم هذا جدول بصيغة جديدة بعد اتصال ليلي من المصرف المركزي بالمديرية العامة للنفط وفق ما افادت مصادر وزارة الطاقة للمنار، التي ذكرت انها معنية بنشر النسبة التي يحددها المركزي حول الية دفع ثمن البضاعة المستوردة اي البنزين.

وأشارت المصادر الى انه متى قرر المصرف المركزي تحويل شراء البنزين كله الى الدولار فإنه لا تملك الا أن تنشر هذا التوجه في جدول تركيب أسعار آخر.

وفي المحصلة ، المصرف المركزي ماض في الاتجاه الذي يخفف عنه أعباء الدفع بالدولار، فماذا عن الناس، الذي فقدوا مظلة الدعم عن البنزين وغيره من دون اي سياسة اجتماعية في المقابل تؤازرهم على مواكبة تداعيات ارتفاع الاسعار.

المصدر: المنار