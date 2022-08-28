قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في جونيه

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج وتجارة المخدرات في مختلف المناطق، وبعدما تمكنت هذه الشعبة سابقا من توقيف شبكة تجارة وترويج مخدرات، توصلت إلى تحديد هوية أحد أفرادها الذي كان قد توارى عن الأنظار، ويقوم بترويج المخدرات على الاوتوستراد في محلة جونية على متن سيارة نوع كيا بيكانتو لون أسود، ويدعى: ا. ب. (مواليد العام 2000، لبناني).

بتاريخ 22-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات شعبة المعلومات كمينا محكما في محلة الدورة ادى إلى توقيفه على متن السيارة، وبتفتيشه والمركبة الآلية، عثر على: علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الماريجوانا زنتها حوالى /57,5/ غ، أداة بلاستيكية تستخدم في تعاطي المخدرات وحبوب مخدرة، دفتر لف سجائر، هاتف خلوي، مبلغ /159/$ و/3,840,000/ ل. ل.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تورطه مع باقي افراد الشبكة التي تم توقيفها سابقا بترويج المخدرات في محلة جونية الأوتوستراد على متن السيارة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام