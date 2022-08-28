السيد رئيسي يؤكد استعداد ايران لتقديم اي مساعدة ممكنة لمنكوبي السيول في باكستان

أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم أي نوع من المساعدة والإغاثة لمنكوبي السيول في البلد الشقيق والجار باكستان.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء السبت، اعرب السيد رئيسي عن مواساته وتعازيه لباكستان حكومة وشعبا بمصرع عدد من المواطنين الباكستانيين خلال السيول الاخيرة، مؤكدا على استمرار العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.

ولفت الرئيس الايراني الى أنه أعطى الإيعازات اللازمة الى المؤسسات المعنية من اجل توفير المساعدات الاولية التي يحتاجها الشعب الباكستاني على وجه السرعة، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي نوع من المساعدة والإغاثة لمنكوبي السيول في البلد الجار والشقيق باكستان.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه المحادثات الهاتفية، شرحا عن الاضرار والخسائر التي سببتها السيول الاخيرة في باكستان، وابدى تقديره للمواساة والمساعدات التي تقدمها ايران حكومة وشعبا، وقال: ان ايران كانت وماتزال جارا داعما وصديقا ومرافقا في الايام الصعبة لباكستان.

المصدر: وكالة ارنا