زيلينسكي: الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لا يزال خطيرا للغاية رغم إعادة الاتصال بالمفاعلات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 03:08

زيلينسكي: الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لا يزال خطيرا للغاية رغم إعادة الاتصال بالمفاعلات

منذ 3 ساعة 26 August، 2022
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