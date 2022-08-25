كركي استقبل المدير العام لمستشفى العاصي وعيّن اللجنة الاستشارية الطبية العليا لتسيير شؤون المضمونين

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اليوم في مكتبه، رئيس مجلس إدارة – المدير العام لمستشفى العاصي في الهرمل الدكتور علي علّام، وذلك لمتابعة بعض المواضيع الصحيّة التي تهمّ منطقة الهرمل والجوار والمساعدة في حلّ بعض المشاكل العالقة للمستشفى في الصندوق.

من جهة أخرى، أصدر كركي قراراً حمل الرقم 828 تاريخ 25/8/2022 قضى بموجبه تعيين اللجنة الاستشارية الطبيّة العليا في الصندوق والتي من شأنها درس القضايا التي تعرض عليها من قبل المدير العام للصندوق.

واشار مكتب كركي الى ما يلي: “حيث انّ مدّة ولاية اللجنة السابقة قد انتهت بتاريخ 21/5/2022 وأنّ قضايا المضمونين طارئة وملحّة ولا تحتمل التأجيل، عمل الدكتور كركي على تكثيف الجهود من أجل إعادة تكوين هذه اللجنة الممثلة بكل من وزارة الصحة العامّة وكليات العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية والأميركية واليسوعية ونقابتي الأطباء في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – رئاسة الأطبّاء.

والجدير بالذكر أن عمل هذه اللجنة يمسّ بشكل مباشر قضايا المضمونين الصحيّة إذ أنّها تعدّ الجهة المناط بها تحديد سياسة الصندوق في حقل التقديمات الصحية كذلك دراسة جداول الأعمال الطبية ومقترحات التعرفة في كلّ ما يتعلق بفرع ضمان المرض والأمومة.

كما أنها مسؤولة عن دراسة ملفات طالبي التعاقد مع الصندوق من معالجين ومؤسسات صحيّة وإبداء الرأي في لوائح الاطباء الخبراء والمعاينين والاختصاصيين ومشاريع الاتفاق بين الصندوق والمتعاقدين”.

وأمل الدكتور كركي “أن تباشر اللجنة عملها باسرع وقت ممكن من أجل تسهيل أمور كل من المضمونين والأطباء والمؤسسات الصحيّة المتعاقدة مع الضمان”، مؤكدا أنّه لن يتأخّر عن “اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها إعادة نشاط الصندوق الى سابق عهده واستعادة دوره الريادي في صون الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام