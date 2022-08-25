بالفيديو | الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة زيارة الإمام زين العابدين “ع” في كركوك

أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، نجاح الخطة الامنية والخدمية لزيارة الامام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك. وشارك في زيارة الامام زين العابدين عليه السلام على مدى ثلاثة ايام أكثر من مليون زائر عراقي وأجنبي قدمت لهم خدمات مختلفة.

وأسهم قرابة 500 موكب ممتد على الطرق المؤدية الى مقام الامام زين العابدين عليه السلام في داقوق بتقديم الخدمات للزائرين الوافدين.

هذا، وعزّز اللواء 52 بالحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، انتشاره لتأمين ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين (ع) في محافظة كركوك. وانتشرت قوات اللواء في قضاء داقوق جنوب المحافظة لتأمين توافد الزائرين على مقام الإمام زين العابدين (ع) بمناسبة ذكرى استشهاده التي يحيي ذكراها ملايين المسلمين سنويا في 25 محرم الحرام.

المصدر: يونيوز