مقتل 63 شخصا وإصابة 115 آخرين في الفيضانات التي ضربت العديد من المناطق الأفغانية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق بوسط وشرق وغرب وجنوب شرقي البلاد، خلفت 63 قتيلا و115 مصابا، بالإضافة إلى اختفاء 30 آخرين.

وأوضح المكتب في بيان صادر اليوم، الأربعاء، أنه في الفترة بين 16 و21 آب/ أغسطس الجاري، شهدت مناطق بوسط وشرق وغرب وجنوب شرقي أفغانستان لفيضانات، مبينا أن هذه الفيضانات قتلت 63 شخصا، وخلفت 115 مصابا بالإضافة إلى اختفاء 30 آخرين.

كما دمرت الفيضانات حوالي 3400 منزلا، وتعرضت آلاف المنازل لأضرار. وذكر المكتب أن ولاية لوكر، شرقي أفغانستان عانت من أكبر الخسائر، بتسجيلها وحدها 20 قتيلا.

المصدر: مواقع