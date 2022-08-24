شويغو: تخفيضنا وتيرة الهجوم خلال عمليتنا العسكرية بأوكرانيا قرار واع هدفه الحد من وقوع ضحايا مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2022 - 11:56
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الحكومة البريطانية ستبدأ باختبار استعدادها لنقص إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل
نيويورك تايمز: الأمم المتحدة تعاني عجزاً قياسيا في أموال المساعدات الإنسانية بسبب أوكرانيا
شويغو: تخفيضنا وتيرة الهجوم خلال عمليتنا العسكرية بأوكرانيا قرار واع هدفه الحد من وقوع ضحايا مدنيين
منذ 1 ساعة
24 August، 2022
اخبار اوكرانيا
العملية العسكرية الروسية
شويغو
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