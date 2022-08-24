شويغو: تخفيضنا وتيرة الهجوم خلال عمليتنا العسكرية بأوكرانيا قرار واع هدفه الحد من وقوع ضحايا مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2022 - 11:56

شويغو: تخفيضنا وتيرة الهجوم خلال عمليتنا العسكرية بأوكرانيا قرار واع هدفه الحد من وقوع ضحايا مدنيين

منذ 1 ساعة 24 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة