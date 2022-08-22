اعتصام لاساتذة الجامعة اللبنانية امام احد المصارف في طرابلس احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم

نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية المودعين في مصرف “سوسييتي جنرال” اعتصاما امام فرع المصرف في شارع عزمي – طرابلس اعتراضا” على عدم دفع البنك لمستحقات الأساتذة المحولة لهم من قبل الجامعة.

وتحدث خلال الاعتصام رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة الدكتور عامر حلواني الذي اعتبر “ان الأستاذ الجامعي يتعرض لمسيرة إذلال مستمرة وتضاف الى معاناة تنتج من تراجع قيمة الراتب الخاص باساتذة الجامعة وهي لم تعد تكفي ليوم واحد”.

ولفت الى ان “مصرف سوسييتي جنرال يمتنع عن تسديد مبالغ استحقت بحجة انه لا مؤونة مالية لديه، الأمر الذي ينفيه مصرف لبنان. لذلك هنا عينة من الاساتذة تبدي احتجاجها على أداء المصرف”.

وأوضح ردا على سؤال “ان باقي المصارف سددت عمليا المتوجبات المالية وأن المشكلة قائمة مع المصرف المعروف بأن عددا كبيرا من أساتذة الجامعة يوطنون رواتبهم فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام