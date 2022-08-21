الجهاد الإسلامي: أخطر ما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم استعار حملات التهويد بكل أشكالها لفرض التقسيم الزماني والمكاني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 14:02

الجهاد الإسلامي: أخطر ما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم استعار حملات التهويد بكل أشكالها لفرض التقسيم الزماني والمكاني

منذ 2 ساعة 21 August، 2022
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