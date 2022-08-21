الاحتلال الصهيوني يداهم منزل الأسير الفلسطيني المحرر مهنا الشرقاوي في بلدة الزبابدة جنوب جنين ويعتقل شقيقه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 10:00
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نادي العهد الرياضي بطل "كأس النخبة" في لبنان للمرة السادسة بعد فوزه على منافسه نادي الأنصار الرياضي بنتيجة 2 - 1
وسائل إعلام فلسطينية: إندلاع مواجهات في جبل العرمة ببيتا جنوب نابلس بعد اقتحام مستوطنين للمكان بحراسة قوات الاحتلال
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: النضال في الأراضي المحتلّة اصبح اكثر اتساعا بعدما انتقل إلى الضفّة المحتلة
اللواء سلامي: رغم الحدود والقيود المفروضة في المساحة الفاصلة بين الضفة وغزة يجري إطلاق المئات من الصواريخ والقذائف
اللواء سلامي: هذه العمليات دليل على قدرة المقاومة على اختراق الحصار الأمني
مستشار فريق المفاوضات الإيراني: إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية لم يكن شرطاً مسبقاً لأي اتفاق
محمد مرندي: طهران ستبقي اسم القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت يوم 31 من الشهر الماضي مواد كيميائية سامة ضد قواتنا في زابوروجيا
الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على قرار رومانيا إعلان أحد موظفينا شخصاً غير مرغوب فيه
الأمين العام للأمم المتحدة: لضرورة وصول المنتجات الروسية التي لا تشملها العقوبات بدون عائق إلى الأسواق العالمية
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الخارجية الأفغانية: استمرار العقوبات ومنع السفر يعرقل عملية التفاوض بين حركة طالبان والمجتمع الدولي
الرئاسة الفرنسية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الجزائر الأسبوع المقبل بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين
وسائل إعلام تركية: مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين في حادثين مروريين في جنوب شرق تركيا
الاحتلال الصهيوني يداهم منزل الأسير الفلسطيني المحرر مهنا الشرقاوي في بلدة الزبابدة جنوب جنين ويعتقل شقيقه
منذ 26 mins
21 August، 2022
بلدة الزبابدة
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