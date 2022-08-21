الاحتلال الصهيوني يداهم منزل الأسير الفلسطيني المحرر مهنا الشرقاوي في بلدة الزبابدة جنوب جنين ويعتقل شقيقه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 10:00

الاحتلال الصهيوني يداهم منزل الأسير الفلسطيني المحرر مهنا الشرقاوي في بلدة الزبابدة جنوب جنين ويعتقل شقيقه

منذ 26 mins 21 August، 2022
أخبار موقع المنار

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