تركيا: لم نتلق رداً إيجابياً من السويد وفنلندا على طلبات تسليم “المتورطين في الإرهاب”

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، السبت أن بلاده “لم تتلق ردا إيجابيا من السويد وفنلندا على طلبات تسليم الأشخاص المتورطين في الإرهاب”، مضيفا أن تركيا أرسلت نداء جديدا إليهما.

وأعلن الوزير منذ عدة أيام أن الشخص الذي تم تسليمه لتركيا من الدول الإسكندنافية “ليست له أي صلة بجرائم الإرهاب”، متابعا أن السويد وفنلندا “لم توافقا على طلبات التسليم وفق توقعات تركيا”.

وقدمت فنلندا والسويد في 18 أيار/مايو الماضي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. في البداية منعت تركيا بدء عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن بعد ذلك وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع “مخاوف أنقرة”. وبعد ذلك سحبت تركيا اعتراضاتها على دخول هاتين الدولتين للحلف بعدما تعهدتا بتسليم المطلوبين لأنقرة.

المصدر: روسيا اليوم