المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية: نأمل أن نعيد إحياء الاتفاق النووي في الأول من أيلول/سبتمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2022 - 13:50

المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية: نأمل أن نعيد إحياء الاتفاق النووي في الأول من أيلول/سبتمبر

منذ 2 ساعة 19 August، 2022
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