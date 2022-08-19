المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية: نأمل أن نعيد إحياء الاتفاق النووي في الأول من أيلول/سبتمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2022 - 13:50
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وزارة العدل التركية: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في 18 حزيران من العام المقبل 2023
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية عصر اليوم الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية: نأمل أن نعيد إحياء الاتفاق النووي في الأول من أيلول/سبتمبر
منذ 2 ساعة
19 August، 2022
الاتفاق النووي
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