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August 19 2022 - 09:24

بوتين يعتزم حضور قمة العشرين ببالي

منذ 2 ساعة 19 August، 2022
بوتين
أخبار دولية - روسيا

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

وأضاف رئيس إندونيسيا في تصريح لوكالة “بلومبرغ”: “أخبرني الرئيس بوتين أنه سيأتي”.

ووفقا لويدودو، من المقرر كذلك أن يشارك الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في القمة.

وصرح الكرملين في اليوم السابق أن بوتين أجرى اتصال هاتفيا مع ويدودو، وكان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي.

كما تم التطرق إلى موضوع الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر بإندونيسيا.

المصدر: وكالات

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