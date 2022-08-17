بيرم: قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج الى تصويت الحكومة عليه

قالَ وزيرُ العملِ في حكومةِ تصريفِ الاعمال مصطفى بيرم في حديثٍ اِذاعيٍ اِنَّ قرارَ رَفْعِ الدولارِ الجُمركيِّ لا يَحتاجُ إلى تصويتِ الحكومةِ عليه.

وأوضح بيرم ان “وزيرَ الماليةِ في حكومةِ تصريفِ الاعمال يوسف الخليل اَبْلَغَ خلالَ اللقاءِ الوزاريِّ يومَ أمسِ الوزراء بُوُجُودِ صلاحيةٍ استثنائيةٍ تُمَكِّنُه من تعديلِ قيمةِ الدولارِ الجمركي، وهذا ما سَيَقُومُ به بالتفاهم مع حاكمِ المصرِفِ المركزي”.

ورداً على سؤالٍ عمَّا إِذا كانت صلاحياتُ وزيرِ المال وحاكمِ المركزي تُوازِيانِ صلاحيةَ الحكومةِ في هذا الملف، قال بيرم “نعم، هناك استثناءٌ تشريعيٌّ يُخَوِّلُهُمَا القيامَ بذلك”.

المصدر: قناة المنار