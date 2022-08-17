الخارجية الروسية تعلن عن نمو قياسي في الميزان التجاري مع الصين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “حجم التجارة بين روسيا والصين ينمو بوتيرة هائلة هذا العام”.

وفي حديث لمدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، لقناة “روسيا 24″، إذ أعلن أنه “كان حجم تعاملاتنا التجارية مع الصين، خلال عام 2021، حوالي 140 مليار دولار، أما في هذا العام، فإنه ينمو بوتيرة هائلة”.

وقال بيريشيفسكي “لقد قمنا ببناء نظام شامل للعلاقات الثنائية على مختلف المستويات، من الأعلى وحتى المستويات الإقليمية في مختلف المجالات والقطاعات”.

وكان الزعيمان الروسي والصيني قد حددا هدفاً هو مضاعفة حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث تم الوصول إلى حجم 100 مليار في عام 2018، وفي نهاية عام 2021، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 35.8%، لتبلغ رقماً قياسياً هو 146.887 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم