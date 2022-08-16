هآرتس: الاطفال الفلسطينيون الخمسة قتلوا بنيران اسرائيلية في جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 17:26

هآرتس: الاطفال الفلسطينيون الخمسة قتلوا بنيران اسرائيلية في جباليا

منذ 59 mins 16 August، 2022
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اقرت مصادرُ أمنيةٌ صهيونيةٌ أنَ الأطفالَ الخمسةَ الذين استُشهدوا في منطقةِ جباليا في غزة قضَوا في غارةٍ إسرائيليةٍ وليس بقذيفةٍ صاروخيةٍ أطلقتها الجهاد الإسلامي مثلما زعمَ جيشُ الاحتلال حينها.

وأفادت صحيفةُ هآرتس أنَ الأطفالَ الخمسةَ استشهدوا بغارةٍ إسرائيلية استهدفت موقعاً قربَ مقبرةِ الفالوجة الواقعةِ شرقيَ جباليا كما أظهرَ تحقيقٌ أجراهُ جيشُ الاحتلال، وبينت معطياتُ طيرانِ العدوِ أنه هاجمَ أهدافاً في الموقعِ بالتزامنِ مع استشهادِ الأطفال الخمسة.
واستشهد الأطفالُ في اليومِ الأخيرِ من العدوان، أي يومَ الأحدِ من الأسبوعِ الماضي.

المصدر: قناة المنار

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