وزارة الصحة تعلن تسلمها الدفعة الثالثة من المساعدات المالية من صندوق قطر للتنمية لتمويل القطاع الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 13:04

وزارة الصحة تعلن تسلمها الدفعة الثالثة من المساعدات المالية من صندوق قطر للتنمية لتمويل القطاع الصحي

منذ 9 mins 16 August، 2022
وزارة الصحة العامة
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: “تسلمت وزارة الصحة العامة الدفعة الثالثة من المساعدات المالية، المقدمة شهرياً من صندوق قطر للتنمية، والتي ستستمر لمدة تسعة شهور.

تهدف هذه المساعدات إلى تمويل القطاع الصحي في لبنان لشراء مادة المازوت اللازمة للمنشأت الصحية شهرياً. وحتى الآن، تم توزيع قرابة مليون وخمسمئة ألف ليتر من المازوت على العديد من المستشفيات الحكومية ودور الرعاية ومرافق صحية.

وتجدر الإشارة  الى أن الصندوق كان قد قدم العديد من المساعدات، لا سيما الطبية، للشعب اللبناني، إذ تعهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بمبلغ وقدره 50 مليون دولار أميركي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، و كان ذلك خلال مؤتمر باريس الدولي في 9 آب/أغسطس 2020”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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