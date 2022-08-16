حميه عرض مع النائب ابو حمدان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في منطقة البقاع الاوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 13:04

حميه عرض مع النائب ابو حمدان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في منطقة البقاع الاوسط

منذ 9 mins 16 August، 2022
الوزير حمية
لبنان

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه في الوزارة، مع النائب رامي ابو حمدان يرافقه وفد من منطقة البقاع الاوسط، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى الشؤون الانمائية العامة وخصوصا تلك الملفات التي تقع في نطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل ومنها موضوع صيانة وتأهيل الطرق والعناوين العريضة للخطة الإنمائية المنوي إعدادها مستقبلياً للقطاع الاوسط وزحلة.

وأكد الوزير حميه ان “الوزارة تعمل على اعداد ملفات لصيانة وتأهيل منطقة البقاع الاوسط بحسب الأولويات والإمكانات المتوافرة في لديها”، معتبرا انه من اهداف الوزارة “التخفيف من وجع الناس وان موضوع الطرقات هو من سلم اولويات الوزارة حفاظاً على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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