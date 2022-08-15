أوّل سفينة شحن محملة بالقمح تستعد لمغادرة اوكرانيا نحو افريقيا التي تعاني دولها من المجاعة

اعلنت الامم المتحدة، أنّ أول سفينة شحن إنسانية، تحمل 23 ألف طن من القمح، تستعد لمغادرة ميناء أوديسا الأوكراني، من ضمن عدّة سفن استأجرها برنامج الأغذية العالمي، والتي يؤمل أن تُساهم في حلّ أزمة الغذاء العالمي، لاسيما المجاعة المتفاقمة في دول القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء اوديسا الأوكراني، الذي ستنطلق منه السفينة ضمن اطار مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود التي ترعاها الأمم المتحدة، أكّد منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في أوكرانيا دينيس براون ، أن هذه السفينة ستبحر الى اثيوبيا، وأمل أن تصل شحنات اخرى الى الدول التي تعاني من المجاعة.

وأوضح براون في هذا السياق، الى أنّ هناك خمس دول على الأقل تعاني من المجاعة، و 20 دولة أخرى مهدّدة بأن تصل الى حالة المجاعة، لذا ستكون هذه الشحنات ذات أهمية كبيرة للسكان فيها.

بدورها، لفتت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، ماريان ورد ، الى أنّ هذه السفينة ستنقل 23000 طن من القمح إلى الجيّاع في إثيوبيا عبر ميناء جيبوتي. وأملت ماريان ورد أن تكون هذه السفينة هي البداية الطبيعية لمزيد من العمليات المماثلة، مشيرة الى أنّّ برنامج الأغذية العالمي قام بشراء 880 الف طن، لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون المجاعة في الصومال واليمن وإثيوبيا والسودان.

وحثّت ماريان ورد على تقديم المساعدة ليتمكن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من شراء الغذاء من اوكرانيا، لأنّ العالم بحاجة إلى غذاء أوكرانيا، آملة أن تكون هذه البداية، مقدّمةً لانقاذ ملايين الجيّاع في العالم.

المصدر: مواقع