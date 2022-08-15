تقرير خاص عن قمر الاسشهاديين علي منيف قشمر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 10:46
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: منذ انطلاق حرب 2006 كانت هناك طمأنينة كبيرة واعتقاد جازم بالنصر
السيد صفي الدين: نحن استفدنا من تجارب الآخرين ونعلم طبيعة العدو ونقاط ضعفه وقوته وتمكنا من إلحاق الهزيمة به
السيد صفي الدين: التجربة أثبتت أن هذا العدو الصهيوني لا يفهم إلا بالقوة ونحن نعمل على تعزيز نقاط القوة لدينا
السيد صفي الدين: الحرب الناعمة موجودة ولكن هذا الجيل محصّن ومقتنع وملتزم ومؤيد لخيار المقاومة ولخيار حزب الله
السيد صفي الدين: المتانة الموجودة لدينا هي نتيجة الحضور الدائم في الساحة وتمسكنا بقضايانا وقربنا من الناس
السيد صفي الدين: نحن نخدم ونساعد الناس لأننا نحبهم ولأننا منهم ومؤسساتنا هي لجميع الناس وليس هناك أهداف سياسية
السيد صفي الدين: هناك خريطة اقتصادية في كل المنطقة تبدلت والقواعد التي كانت مرسومة منذ مئة عام لم يعد لديها تأثير
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد شحام بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء اقتحام منزله في كفر عقب شمال القدس المحتلة
والد الشهيد شحام: بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على رأس محمد رفعوه على مغسلة داخل المنزل ليتصفى دمه مدة 40 دقيقة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض النقاط في ريف دمشق وجنوب محافظة طرطوس
وزارة الدفاع السورية: إستشهاد 3 عسكريين سوريين وجرح 3 آخرين في العدوان الإسرائيلي على سوريا
الخارجية الإيرانية: نعتقد أن هناك أرضية للتوصل لاتفاق في فيينا شريطة احترام خطوط إيران الحمراء
الجيش الصيني: أجرينا مناورات اليوم قرب تايوان لتشكيل رادع جدي للخدع السياسية التي تقوم بها واشنطن وتايبيه
تقرير خاص عن قمر الاسشهاديين علي منيف قشمر
منذ 1 ساعة
15 August، 2022
ثقافي وديني
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
علي منيف قشمر
قمر الاستشهاديين
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