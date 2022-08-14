وزير الخارجية الإيراني يؤكد على تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع قطر

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران وقطر، عقب زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الى الدوحة وزيارة امير قطر لطهران. جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان، اليوم السبت، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية “محمد بن عبد العزيز الخليفي” الذي يزور طهران حاليا.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء، حول العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في جميع المجالات، مضافا الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الى ذلك، ابلغ “الخليفي” وزير الخارجية الايراني تحيات حارة من قبل نظيره القطري؛ مؤكدا على ارادة الدوحة في تطوير التعاون مع طهران.

ولفت وزير خارجية طهران أنه يجب تذكير البيت الأبيض أنّ استخدام لغة التهديد مع إيران لن يفضي إلى نتيجة، مضيفا أن افتراءات البيت الأبيض لا يلغي مسؤوليتهم ومحاسبتهم على ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد حياة آلاف الناس.

المصدر: مواقع