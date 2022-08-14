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August 14 2022 - 00:08

عرض عسكري لكتائب الدعم والإسناد بمحافظة إب اليمنية تحت مسمى “الأقصى الشريف”

منذ 2 ساعة 13 August، 2022
عرض عسكري لكتائب الدعم والإسناد بمحافظة إب اليمنية
اليمن - عربي وإقليمي

اقامت الدفعة الثانية عشر من كتائب الدعم والإسناد في الجيش اليمني واللجان الشعبية عرضا عسكريا مهيبا، تحت مسمى الأقصى الشريف، وذلك في السعي لتطوير القدرات العسكرية اليمنية.

وحضر العرض العسكري الذي اقيم في محافظة اب، عضو المجلس السياسي الأعلى وقائد كتائب الدعم والإسناد ومحافظي عدد من المحافظات والقيادات العسكرية والأمنية.

ويجسّدُ هذا العرضُ العسكريُّ مدى الاستعداداتِ التي تجهزُها كتائبُ الدعمِ والإسنادِ للعدو الذي يستهدف اليمن، ايا كان خصوصا من يواصل خرقَ الهدنةِ ويتجاهلَ التحذيراتِ التي أطلقَها قائدُ انصار الله.

المصدر: مواقع

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