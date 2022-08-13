الجيش الأذري يعلن تعرض مواقعه للقصف على الحدود مع أرمينيا وفي قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2022 - 19:24

الجيش الأذري يعلن تعرض مواقعه للقصف على الحدود مع أرمينيا وفي قره باغ

منذ 39 mins 13 August، 2022
أخبار موقع المنار

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