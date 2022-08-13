وزارة الدفاع التايوانية: 13 طائرة من سلاح الجو الصيني عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2022 - 19:22
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وزارة الدفاع التايوانية: 13 طائرة من سلاح الجو الصيني عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان
منذ 3 ساعة
13 August، 2022
الصين
تايوان
سلاح الجو الصيني
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