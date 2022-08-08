بالفيديو | السيد نصرالله: نجدد العهد والبيعة للإمام الحسين (ع) وكل أرضنا كربلاء

جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال إحياء الليلة الأخيرة من عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت العهد والبيعة بالمضي على خط ونهج الإمام الحسين (ع).

وقال السيد نصرالله “نجدد عهدنا وبيعتنا للإمام الحسين في الحصار والجوع والقتل والحرب النفسية وبالتهديد بالإغتيالات وبكل الصعوبات، مشيراً إلى أن حزب الله وعلى مدى 40 عاماً، قدم الكثير من الشواهد على تمسكه بنهج الإمام الحسين (ع)، نهج التضحية والوفاء.

وتوجه السيد نصرالله بالشكر إلى كل من ساهم في إقامة المجالس العاشورائية والمشاركين فيها، ومنظمي المسيرات والمضائف. كما شكر السيد نصرالله القوى الأمنية والجيش اللبناني على الدور الذي أدوه في حفظ الأمن وحماية المجالس.

المصدر: المنار