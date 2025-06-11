وفد من حزب الله جال على المستوصفات في مدينة صيدا وقدم لها كميات من الأدوية المجانية

جال وفد من حزب الله الاربعاء على عدد من المستوصفات الصحية في مدينة صيدا وقدم لها كميات من الأدوية المجانية ليتم توزيعها على المواطنين والمرضى.

وزار الوفد مستوصفات “الرازي الطبي”، “جمعية النجدة الشعبية اللبنانية”، “الشهيد رشيد بروم” التابع لجمعية “التضامن الشعبي”، “الشهيد معروف سعد” في تعمير عين الحلوة التابع “لمؤسسة معروف سعد الثقافية الخيرية الإجتماعية”.

وبحسب المعلومات لاقت الخطوة تقديرا كبيرا من المستوصفات تجاه حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية على مبادرتهم ووقوفهم الدائم الى جانب أهلنا خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام