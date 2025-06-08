حزب الله وأهالي حومين التحتا شيعوا الشهيد فضل عيسى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 8 2025 - 21:30

حزب الله وأهالي حومين التحتا شيعوا الشهيد فضل عيسى

منذ 38 mins 8 June، 2025
تشييع الشهيد فضل عيسى
لبنان

شيع حزب الله وأهالي بلدة حومين التحتا الجنوبية الاحد الشهيد فضل عباس عيسى الذي قضى في معركة “أولي البأس”.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد، تقدمه حملة الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات المقاومة الإسلامية والأكاليل والفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي(عج) وفرق كشفية، بمشاركة شخصيات سياسية وعلمائية وفعاليات.

وقد جاب الموكب شوارع البلدة وصولا الى ساحتها الرئيسية حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، ومن ثم أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ هاني بلوط، ليوارى بعد ذلك في ثرى روضة الشهداء في البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة