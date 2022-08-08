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August 8 2022 - 23:04

بالفيديو | احياء حاشد في اسطنبول ليوم عاشوراء بحضور شعبي وسياسي لافت

منذ 2 ساعة 8 August، 2022
تركيا عاشوراء
تركيا - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

اكتظ ميدان هالكالي وسط مدينة اسطنبول بالمعزين ومحبى حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام الحسين عليه السلام لاحياء مراسم يوم عاشوراء. وقدم المعزون من من مختلف مناطق اسطنبول، وجاؤوا شيباُ وشباباً ونساءً واطفالا لاحياء الذكرى وتجديد العهد بالسير على خطى الإمام الحسين عليه السلام.

المشاركون جاؤوا فى مواكب راجلة وسيارة يحملون الرايات السوداء والصور واللافتات التى تمجد واقعة كربلاء ويرددون لبيك ياحسين. الاف الاتراك المشاركين فى مراسم العزاء رسموا مشهد حزن وحداد على سيد الشهداء، مشهد تجلى فيه عنفوان الثورة الحسينية التى انتصر فيها الدم على السيف.

المراسم نظمها الوقف الجعفري في اسطنبول وشارك فيها سياسيون واعضاء برلمان وممثلون عن موسسات مدنية. وتخلل الاحتفال عروض مسرحية صورت واقعة كربلاء والظلم الذى تعرض له الإمام الحسين عليه السلام واهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

المصدر: المنار

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