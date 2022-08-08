مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة إحياءً لذكرى عاشوراء ونصرةً للشعب الفلسطيني

توافدت حشود جماهيرية صباح اليوم الإثنين إلى الساحات في العاصمة صنعاء وصعدة وبقية المحافظات إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) في العاشر من محرم، ونصرةً للشعب الفلسطيني.

وخرجت بمدينة صعدة، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة للشعب الفلسطيني.

وألقيت في المسيرة كلمات وقصائد شعرية وأناشيد أشارت إلى تضحيات سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وشهادته في كربلاء دفاعا عن كرامة الأمة وصلاحها، مؤكدة الوفاء لدماء الحسين الزكية والسير على خطاه.

كما ألقى محافظ صعدة محمد جابر عوض كلمة أكد فيها التضامن مع القدس، مندداً بالتصعيد الأخير على المقدسات وغزة، مديناً تطبيع بعض الأنظمة العربية مع كيان الاحتلال الصهيوني والتي ساعدت هذا الأخير على ارتكاب الجرائم.

وجدّد عوض تأكيد السير على خط الحسين إلى أن نصل القدس وتحرير المقدسات، وخاطب أمريكا وأدواتها في المنطقة قائلاً إننا مستمرون على الثورة حتى ننال حريتنا واستقلالنا تحت راية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وتقدّم محافظ صعدة بالتعزية إلى الشعب الفلسطيني في شهدائه الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة، وبارك للمقاومة فرض قواعدها على الاحتلال، ودعا إلى استمرار في التصدي للعدوان على اليمن ورفد الجبهات بالمال والرجال.

المصدر: يونيوز