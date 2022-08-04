مصر: الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة حول سد النهضة

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، أن الأقمار الصناعية أظهرت حقيقة التخزين الثالث لسد النهضة، 5 مليارات م3 حتى اليوم، التي أظهرت استمرار التخزين وعدم مرور المياه أعلى الممر الأوسط.

وأشار شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” أن الصور تظهر حتى وقت مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة الإثيوبي صباح اليوم 4 أغسطس 2022، وأن البحيرة تتقدم نحو سد السرج وتقترب منه وهي على بعد 250 م من قاعدته، مما يؤكد أن منسوب التخزين هو 593 م بمقدرا 5 مليارات م3 تضاف إلى التخزين السابق، ليصبح إجمالى البحيرة 13 مليار م3 حتى اليوم.

وتابع “كمية مياه التخزين الثالث تعتمد على مدى الإنجاز في تعلية الممر الأوسط، قد تعبر المياه الممر الأوسط خلال ساعات أو يوم، تزيد قليلا اذا وصلت التعلية أكثر من 595 م”.

وأوضح”تتطابق صورة القمر الصناعي مع النموذج الرقمى ثلاثى الأبعاد (DEM) عند منسوب 593 مترا فوق سطح البحر الذي نشر فجر اليوم، مما لايدع أي مجال للشك، وعندما تصل المياه إلى جسم سد السرج تكون كميتها 14 مليار م3 ، وهذا هو التخزين في التصميم الأمريكى لعام 1964 بعد تعديله من 11.1 مليار م3 والذي يعتمد على السد الأساسي فقط دون وجود سد السرج الذي سوف يصبح مسؤولا عن زيادة التخزين فيما بعد حتى 74 مليار م3″.

المصدر: روسيا اليوم