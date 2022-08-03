التحكم المروري: قطع الطريق المحاذية للاوتوستراد مقابل اهراءات القمح وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2022 - 19:12

التحكم المروري: قطع الطريق المحاذية للاوتوستراد مقابل اهراءات القمح وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 59 mins 3 August، 2022
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