سقوط جزء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 18:46

سقوط جزء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت

منذ 1 ساعة 31 July، 2022
اهراءات
تقارير مصورة - لبنان

سقط الاحد جزء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت.

 

المصدر: موقع المنار

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