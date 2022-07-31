سقوط جزء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 18:46
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سقوط جزء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
منذ 1 ساعة
31 July، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
سقط الاحد جزء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت.
المصدر:
موقع المنار
اهراءات القمح
سقوط اهراءات القمح
مرفا بيروت
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