أبرز اسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 03-08-2022

البناء

– سأل عضو في لقاء نيابيّ مرجعه السياسيّ عن موقفه من ترشيح شخصية غير مدنية لرئاسة الجمهورية فقال إن موقفه المبدئي معروف وإن ترشيح البعض لهذه الشخصية مناورة في مواجهة المرشح الجدي المنافس للتفاهم على اسم ثالث وإنه يفضل دخول المرحلة النهائية بدل الشراكة في المناورات.

– أبدى مرجع عسكري روسي رفيع شارك في متابعة المناورة العسكرية المشتركة للوحدات العسكرية الروسية مع الجيش السوري أجريت في شمال سورية وتضمنت استخداماً لأسلحة البر والبحر والجو دهشته لحجم ونوع ومستوى الأداء العسكري السوري، قائلا هذا جيش من أهم جيوش المنطقة جاهز للحرب.

النهار

– فرضت إدارة إحدى البنايات على سكانها الراغبين بإدارة المولد في ساعات التقنين لاستعمال المصعد دفع 15 دولارا بدل كل استعمال

– يبتعد الأمين العام لحزب عقائدي قديم عن إطلاق المواقف السياسية والإعلامية وكذلك الزيارات، في ظاهرة لافتة لهذا الحزب العريق

– لوحظ غياب تام لبعض النواب البيروتيين الجدد عن المراجعات والخدمات لضعف ثقة الناس بقدرتهم على العمل في “زواريب” الوزارات والمؤسسات

اللواء

– لا يُخفي دبلوماسي غربي العلاقة بين التقدُّم المحقق في مفاوضات الملف النووي والترويج الإيجابي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

– يواجه موظفون أجانب صعوبة في فهم الأسباب التي حالت لغاية تاريخه دون تأليف الحكومة، وعلى أي مرجع تقع المسؤولية المباشرة؟

– يدور لغط في أوساط الموظفين والمتقاعدين حول المستوى الهائل الذي ستصل إليه رواتب القضاة والنواب، خلافاً للنفي المتكرّر عن صرف النظر حول إعادة احتساب الرواتب على أساس دولار 8000 ليرة لبنانية.

الجمهورية

– لوحظ أن هيئة دولية أعادت التذكير بقرارات سابقة أعقبت زيارة سرية لمسؤول لبناني الى إحدى دولها وقد فتح تحقيق بما جرى.

– قال أحد المراقبين ان ما شهدته إحدى الديبلوماسيات في مقر عام لا يشكل شيئا مما تعرفه أو سمعته في لقاءات خاصة.

– شهد مركز روحي عتابا وغسل قلوب بين رئيس تيار سياسي ونائب في كتلة حزبية مناهضة بسبب تغريدة للاخير اعتبرها الاول مسيئة له وجرى إيضاح سبق مصافحة وصورة جامعة.

المصدر: صحف