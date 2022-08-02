المراسم العاشورائية تتواصل في مدن وبلدات منطقة جبل عامل الأولى

تتواصل المراسم العاشورائية التي يقيمها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى في العديد من قرى وبلدات ومدن الجنوب، ففي مدينة صور، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في ملعب الآثار مقابل مجمع الإمام الحسين (ع)، بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، راعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله، وعدد من علماء الدين وفعاليات وشخصيات، وحشد من الأهالي.

بعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث المطران عبد الله فقال علينا أن نتذكر في هذه المناسبة العظيمة أن دعوتنا الأساسية هي الشهادة للحق، الذي لا يمكن أن ينبع إلى من المحبة، لأن كل حق لا يعرف المحبة، فهو باطل.

ودعا المطران إلى بناء وطن أكبر من قامة أبنائه، والعمل على جعله محصّناً بوحدتنا، ومدعّماً بشفافيتنا، ولامعاً في محاربة الباطل، وقوته في نظام العدل الذي لا يعرف المحاباة.

ومن ثم تلا الشيخ خير الدين شريف السيرة الحسينية العطرة.

وفي مدينة بنت جبيل، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في مجمع أهل البيت (ع)، بحضور إمام مدينة بنت جبيل الشيخ أمين سعد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الشيخ سعد فقال لقد قام الإمام الحسين (ع) واستشهد وانتصر، ومازالت زال صدى ثورة الامام الحسين (ع) متردداً من ذاك الوقت الى اليوم وحتى قيام الساعة مترددا.

ومن ثم ليت السيرة الحسينية العطرة، قبل أن تقام لطيمة حسينية صدحت فيها الحناجر بنداءات التلبية للإمام الحسين (ع) وأهل بيتهم الأطهار.

وفي محلة القائم عند مفرق بلدة العباسيه، وفي بلدات المالكيه وعيتيت والبازورية وفرون ومركبا والقليلة ومجدل زون، تليت السيرة الحسينية العطرة، قبل أن تقام لطميات حسينية صدحت فيها الحناجر بعبارات التلبية للإمام الحسين (ع)، فيما كانت المضائف العاشورائية توزع الضيافات بمختلف أنواعها على المارة والمشاركين في المجالس.

كما واصلت مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي (عج) إحياء مصاب أبي عبد الله الحسين (ع) لليوم الثالث على التوالي في مختلف مدن وقرى الجنوب، من خلال 315 مجلساً أقيم بمشاركة 22994 حسينيّ وزينبيّة، حيث تنوعت فقرات الإحياء بين الأنشطة الفنية التي توصل المفاهيم العاشورائية بأسلوب جذاب، إضافة إلى مجالس العزاء وحلقات اللطم، التي يعبّر من خلالها الحاضرون عن صدق محبّتهم وولائهم لسيّد الشهداء (ع).

المصدر: موقع المنار