شويغو: دعونا ممثلين من 109 دول لحضور مؤتمر موسكو للأمن

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن ممثلي 109 دول تلقوا دعوة لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي سيعقد في منتصف أغسطس المقبل.

وقال شويغو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء: “سيكون هذا المؤتمر هو العاشر واليوبيلي، تمت دعوة وزراء دفاع أجانب ورؤساء منظمات دولية وخبراء وممثليين عن الأوساط الأكاديمية من 109 دول لحضور المؤتمر، الذي يتضمن أجنده للملفات الأكثر إلحاحا في مجال الأمن العالمي والإقليمي”.

وأشار إلى أن منتدى “الجيش” العسكري التقني الدولي سيعقد هذا العام لأول مرة بالتزامن مع مؤتمر موسكو للأمن.

وأضاف أنه في إطار منتدى “الجيش” تخطط الدفاع الروسية لعقد مؤتمر دولي مناهض للفاشية، وقال:”في ظل الوضع العسكري السياسي الحالي، يكتسب تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة النازية الجديدة أهمية خاصة. لذا قررت وزارة الدفاع عقد المؤتمر الدولي الأول المناهض للفاشية”، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة لممثلين من 74 دولة صديقة للمشاركة فيه.

المصدر: روسيا اليوم