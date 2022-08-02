أسعار النفط تنخفض بانتظار نتائج اجتماع “أوبك+”

تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع مجموعة “أوبك+”.

وبحلول الساعة 08:43 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.06% إلى 98.97 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.86% إلى 93.07 دولار للبرميل، وفقا للتدوالات.

ووفقا لخبراء فإن العامل الرئيسي الذي يقود أسواق النفط الآن هو توقع نتائج اجتماع مجموعة “أوبك+” غدا الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل المستثمرون تقييم بيانات أمس بشأن زيادة إنتاج “الذهب الأسود” في ليبيا إلى مستوى مطلع أبريل المقبل، وأفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن وزير النفط الليبي محمد عون بأن الإنتاج ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا بعد أن انخفض بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل 2022.

المصدر: روسيا اليوم