سرايا القدس: نعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا والوحدات القتالية العاملة أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 00:30

سرايا القدس: نعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا والوحدات القتالية العاملة أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين

منذ 49 mins 1 August، 2022
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