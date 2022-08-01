مراسلنا : اجتماع داخل سراي طرابلس برئاسة المحافظ رمزي نهرا تم خلاله سحب الثقة من رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على أن يصار لإنتخاب رئيس جديد خلال ايام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2022 - 12:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: هناك فرصة ذهبية لإنقاذ لبنان وكنا وما زلنا حاضرين أن نقدم أرواحنا لشعبنا
السيد نصرالله: نحن لسنا طرفا في التفاوض ولم نكلف أحداً والمفاوضات مسؤولية الدولة ونحن لن نتدخل في القرار
السيد نصرالله: نحن عنصر قوة للدولة ومن يجد عنصر قوة آخر فنحن لسنا نتزاحم وعلى ضوء النتائج نحدد كيف سنتصرف
السيد نصرالله: خدمة الناس وكرامتهم والدفاع عنهم من أعظم العبادات ومن أعظم ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى
لقاء ثلاثي في قصر بعبدا ينضم إليه الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين والسفيرة الأميركية لبحث تطورات ترسيم لحدود البحرية
لبنان يحتفل بالعيد الـ77 لعيد الجيش اللبناني بحضور الرؤساء الثلاثة في ملعب ثكنة شكري غانم في الفياضية
الرئيس ميشال عون: سأعمل بكل قوة لتوفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها
الرئيس عون: عدم تشكيل الحكومة يعرض البلاد الى مزيد من الخضات ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية
الرئيس عون: نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية وهي حقوق لا يمكن التساهل عنها
مراسلو المنار: دوائر النفوس تستأنف العمل في المناطق بعد عودة موظفيها لمكاتبهم عقب تجاوب الحكومة مع بعض مطالبهم المعيشية
الخارجية الإيرانية: نحن مستعدون لتقديم المحروقات للشعب اللبناني الصديق لكن لم نتلق حتى الآن أي طلب من الدولة اللبنانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 42 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
السيد مقتدى الصدر: التظاهرات بالمنطقة الخضراء ثورة عفوية سلمية وفرصة لتغيير النظام السياسي والدستور والانتخابات
رئيس تحالف الفتح في العراق: يجب تغليب منطق العقل والحكمة والتوصل إلى حلول للاختلاف بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري
الخارجية الإيرانية: نتابع الأحداث الأخيرة في العراق بدقة ونؤكد على ضرورة استقراره لأنه ينسحب على أمننا واستقرار بلدنا
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني: قدمنا مقترحات وأفكارا جديدة لتسهيل التوصل الى نتيجة في محادثات فيينا
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الاتهامات الإسرائيلية بشأن برنامجنا النووي لن تؤثر على عملنا ولن تحقق أي نتيجة
الخارجية الإيرانية: سيتم تعيين وقت للمفاوضات القادمة خلال الأيام القادمة ولا ينبغى استباق انطلاق المفاوضات بالتكهنات
الرئيس الجزائري: نعمل على لم الشمل الفلسطيني ونأمل أن ننجح في استضافة لقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل القمة العربية
تركيا وأوكرانيا تؤكدان مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب مرفأ أوديسا متوجهة إلى لبنان
الخارجية الروسية تدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لوقف الاستفزاز ضد الصرب في كوسوفو
قوات الناتو في كوسوفو تعلن استعدادها للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر شمال البلاد إثر تصاعد التوترات الحدودية
الخارجية الصينية: إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان فإن الجيش الصيني لن يبقى مكتوف الأيدي
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي دمرت شرقي ولاية كنتاكي الأميركية إلى 28 شخصاً وعمليات البحث جارية عن مفقودين
مراسلنا : اجتماع داخل سراي طرابلس برئاسة المحافظ رمزي نهرا تم خلاله سحب الثقة من رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على أن يصار لإنتخاب رئيس جديد خلال ايام
منذ 7 mins
1 August، 2022
المحافظ رمزي نهرا
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