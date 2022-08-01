مراسلنا : اجتماع داخل سراي طرابلس برئاسة المحافظ رمزي نهرا تم خلاله سحب الثقة من رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على أن يصار لإنتخاب رئيس جديد خلال ايام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2022 - 12:32

مراسلنا : اجتماع داخل سراي طرابلس برئاسة المحافظ رمزي نهرا تم خلاله سحب الثقة من رئيس بلدية طرابلس رياض يمق على أن يصار لإنتخاب رئيس جديد خلال ايام

منذ 7 mins 1 August، 2022
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