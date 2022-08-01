السيد صفي الدين: هذه المقاومة قادرة على أنّ تبني لكم وطنًا قويًّا متينًا ثابتًا مستقلّا في مستقبل الأيام

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّنا”تربّينا في مدرسة الإمام الحسين(ع)، و نحن المقاومة في لبنان تعلّمنا من هذه التربية ومن هذه الثقافة كيف نشقّ طريقنا بالإتكال على الله وبالتمسّك في حقوقنا وبمساعدة كلّ من أحبّنا من دون أيّ مقابل لأهلنا الشّرفاء الكرماء”.

وخلال كلمةٍ له في المجلس العاشورائي الذي أقيم في حارة صيدا رأى سماحته”أنّه إذا بدأتَ الخطوات الأولى وأنت لا تثق بنفسك ولا تعتقد أنّ بإمكانك أن تبني دولة ومؤسسات إلّا بالإعتماد على الخارج فلم تتمكن من أن تبني دولة”.

وتابع “خضنا أقصى المعارك وتحمّلنا وضحيّنا وثَبَتنا ولم نبدّل ، في هذا الطريق الكربلائي الحسينيّ بَنَت المقاونة تجربتها برجالها ونسائها وشبابها وعلمائها وشهدائها وأسراها وجرحاها وكلّ أهلها وكلّ الذين يقبلونها في هذا البلد ، بنوا هذه التجربة المتينة والقوية والعريقة والواثقة والثابتة”.

وشدّد السيد صفي الدين أن”هذه المقاومة قادرة على أنّ تبني لكم وطنًا قويًّا متينًا ثابتًا مستقلّا في مستقبل الأيام وهذا الذي سيحصل بإذن الله تعالى”.

وتابع سماحته”نحن لدينا الإمكانات والقدرات والتّجارب والفكر ونعرِف كيف نُخطّط وليس صعبًا أن نبني لبنان وليس معقّدًا والموضوع سهل بالادارة والتخطيط وبناء المؤسسات ونحن قدّمنا تجربة في كافة مؤسساتنا ونفتخر بما قدّمته هذه المؤسسات”.

وتابع” بناء الدول والمؤسسات والأنظمة قبل القوانين يحتاج إلى نفوس وعقول وإخلاص وإلى عزم وإرادة وإيمان واعتقاد ويقين أنّه بإمكانك أن تبني وطنًا حقيقيًّا مستقلّا”.

وختم قائلًا :”هذه المقاومة التي مضى على وجودها أربعين عام هي موجودة اليوم ليس من أجل أربعين عامًا فقط بل من أجل مئة عام وما يزيد بإذن الله تعالى”.

المصدر: موقع المنار