مستخدمو هيئة إدارة السير: مستمرون بالإضراب لحين مساواتنا بموظفي القطاع العام

أعلن مستخدمو “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات” في بيان لهم الاحد استمرارهم بالإضراب المفتوح إلى حين مساواتهم بموظفي القطاع العام، وشمولهم بما تم تقديمه الأسبوع الماضي لموظفي الإدارات العامة، من مساعدة إجتماعية، يضاف إليها تعديل بدلات النقل، وتعويض الإنتاجية.

وذكر البيان ان “المستخدمين لم يحصلوا لغاية تاريخه على المساعدة الاجتماعية عن الأشهر الأولى من العام 2022 وكذلك عن شهري تشرين ثاني وكانون اول من العام 2021، وضعوا مسؤولية تعطيل أعمال المواطنين على الحكومة باعتبار ان الحكومة بمشروع الحل المقترح تعتمد صيفا وشتاء تحت سقف واحد”.

المصدر: قناة المنار