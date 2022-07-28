منع إطلاق الطائرات المسيرة في سماء النبطيّة بسبب إحياء ذكرى عاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 19:32

منع إطلاق الطائرات المسيرة في سماء النبطيّة بسبب إحياء ذكرى عاشوراء

منذ 5 mins 28 July، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن منع إطلاق الطائرات المسيّرة في سماء النبطية(جنوب) بسبب إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

وقالت المديرية في بيان لها الخميس “بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في مدينة النبطية، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم إطلاق الطائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء المدينة إلّا بعد الاستحصال على ترخيص من قبل الجهات الأمنية المختصّة طيلة أيّام عاشوراء، وذلك اعتبارًا من الساعة 12،00 من تاريخ 29-7-2022 ولغاية تاريخ 11-8-2022″، وتابعت “لذلك يطلب من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات”.

المصدر: موقع الامن الداخلي

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