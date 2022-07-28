مراسل المنار :جيش العدو يعتدي على الأراضي اللبنانية بأربعة قنابل مضيئة سقطت جميعها في الجانب المحرر من بلدة هونين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 00:36

مراسل المنار :جيش العدو يعتدي على الأراضي اللبنانية بأربعة قنابل مضيئة سقطت جميعها في الجانب المحرر من بلدة هونين

منذ 2 ساعة 27 July، 2022
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