بوتين وأردوغان يناقشان التعاون العسكري التقني إلى جانب مركز التنسيق المشترك

أعلن الكرملين أن لقاء الزعيمين الروسي والتركي، في 5 آب/أغسطس المقبل، “سوف يشهد تبادلاً لوجهات النظر حول عمل مركز التنسيق المشترك إلى جانب قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين”.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي توقع أن يتضمن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي الروسية، 5 آب/أغسطس المقبل، تبادلا لوجهات النظر بشأن عمل مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، ومدى توافق عمل المركز مع الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا في حضور تركيا وهيئة الأمم المتحدة بشأن الحبوب.

وقال بيسكوف “إن التعاون العسكري التقني بين البلدين هو مدرج باستمرار على جدول الأعمال، وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في هذا القطاع الحساس يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى رفيع للغاية”، مؤكدا على أن “الاتصالات الأخيرة بين الزعيمين، شملت موضوع التعاون العسكري التقني بأبعاده المختلفة”.

المصدر: روسيا اليوم